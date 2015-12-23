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مصرع عاملين صعقًا بالكهرباء خلال صيدهما الأسماك بسوهاج‎

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مصرع عاملين صعقًا بالكهرباء خلال صيدهما الأسماك بسوهاج‎ مصرع عاملين صعقًا بالكهرباء خلال صيدهما الأسماك بسوهاج‎

لقي عاملان مصرعهما صعقًا بالكهرباء أثناء استخدامهم الصاعق الكهربائي في صيد الأسماك في ترعة “المزالوه” بناحية نجع العرب، دائرة مركز سوهاج

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوجود جثة بمركب صيد بترعة “المزالوه” بناحية نجع العرب دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة محمد علي عبد الرازق علي 27 سنة حاصل علي دبلوم – ويقيم بناحية الحويتي – دائرة قسم أول سوهاج 0

وبسؤال شاهد الواقعة أحمد فؤاد السيد أحمد 50 سنة مدرس، أفاد بأنه أثناء قيام المتوفـي المذكور، وبصحبته السيد حسين أحمد عبد الكريم 23 سنة عامل، يقيمان بذات الناحية، بصيد الأسماك بإستخدام الصعق بالكهرباء، ما أدي لوفاته وحال قيام الثاني بمحاولة إنقاذه أصيب بالصعق الكهربائي أيضًا مما أدي لوفاته وسقوطه بالترعة .

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من إنتشال جثة الثاني، كما عثر بمياه الترعة علي كمية من الأسلاك الكهربائية موصلة بأحد أعمدة الإنارة، إضافة إلى العثور علي قطعة خشبية موصل بنهايتها سلك كهربائي.

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وإخطار هندسة الكهرباء لمركز ومدينة سوهاج للإنتقال وإتخاذ اللازم، كما تحرر عن ذلك المحضر رقم 8221 إداري المركز لسنة 2015.

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