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السيطرة على حريق شب بمنزل و6 أحواش بسوهاج‎

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السيطرة على حريق شب بمنزل و6 أحواش بسوهاج‎ السيطرة على حريق شب بمنزل و6 أحواش بسوهاج‎

حريق معدية – ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، الأربعاء، من السيطرة علي حريق شب بمنزل و6 أحواش بناحية “باجا” التابعة لدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية باجا – دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل و6 أحواش علي النحو التالي :-منزل ملك شعبان أحمد محمد 54 سنة عامل، و 2 ملك محمد محمود أحمد محمد 24 سنة عامل، و2 ملك عواد أحمد محمد حسن 48 سنة عامل، حوش أحمد جلال محمد محمد 46 سنة موظف، وحوش حسام حسن مهني 21 سنة طالب– ويقيمون بذات الناحية.

ولم يسفر الحريق، عن أي إصابات، وإنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص والحطب، وبسؤال أصحاب المنازل والأحواش، رجحوا أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8225 إداري المركز، وأخطرت النيابة العامة.

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