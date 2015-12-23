السيطرة على حريق التهم منزلا و6 أحواش دون وقوع خسائر بشرية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب بمنزل عامل بناحية باجا - دائرة مركز سوهاج، وامتد إلى 6 أحواش مجاورة دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز دون حدوث خسائر بشرية، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل و"6" أحواش، حيث بدأ الحريق بمنزل ملك شعبان أحمد محمد 54 سنة عامل، و"2" حوش ملك محمد محمود أحمد محمد 24 سنة عامل ، و"2" حوش ملك عواد أحمد محمد حسن 48 سنة عامل، حوش ملك أحمد جلال محمد محمد 46 سنة موظف، وحوش ملك حسام حسن مهنى 21 سنة طالب – ويقيمون بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات، وانحصرت التلفيات فى احتراق كمية من البوص والحطب.‏

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعلا ونفوا ‏الشبهة الجنائية، وأُخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8225 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة. ‏