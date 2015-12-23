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ضبط 11 قطعة سلاح نارى وإعدام 67 كلبا ضالا فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 11 قطعة سلاح نارى وإعدام 67 كلبا ضالا فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 11 قطعة سلاح نارى وإعدام 67 كلبا ضالا فى حملة أمنية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، يفيد ضبط متهم مطلوب أمام النيابة العامة فى قضية سرقة بالإكراه.

فيما تمكنت مباحث ، من ضبط 38 قضية تموينية متنوعة من بينها 7 قضايا عدم إعلان عن و6 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 عدم حمل شهادة صحية.

بينما تمكنت مباحث المرور، من ضبط 1671 مخالفة مرورية متنوعة و26 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط 11 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين و19 طلقات نارية متنوعة.

كما تمكنت شرطة المرافق من تحرير 403 محاضر مخالفة متنوع منها إعدام 67 كلبا ضالا بمختلف مراكز المحافظة، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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