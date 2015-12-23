للرجل.. 5 أسباب تعرضك لموت الحيوانات المنوية أهمها المنشطات الجنسية

عادات تعرض الحيوانات المنوية عند الرجل للخطر

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الجلوس لفترات طويلة يصيبك بالعقم

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أسباب موت الحيوانات المنوية عند الرجل

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الحيوانات المنوية عند الرجل تلعب دورًا مهمًا فى الإنجاب أو الإصابة بالعقم، ولذا فالحفاظ على صحتها من أهم الأشياء التى ينصح بها للرجال فى سبيل الحفاظ على صحتهم الإنجابية.>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حسين أخصائى التناسلية، أن هناك نسبة كبيرة من الرجال يعانون من مشكلة قلة عدد الحيوانات المنوية، أو موتها عند القذف، وهذا يرجع إلى القيام ببعض الأشياء الخاطئة.>يتابع أخصائى التناسلية، أن الجلوس لفترات طويلة فى أماكن غير صحية، ووضع جهاز الكمبيوتر المحمول على الأفخاذ لفترات طويلة وتعرض الخصيتين لسخونة الجهاز لفترات طويلة، وزيادة الوزن من أهم الأسباب المؤدية لموت الحيوانات المنوية عند الرجل.>ويوضح د.محمد، بعض الأسباب المؤدية لموت الحيوانات المنوية عند الرجل، والتى ينصح بتجنبها والابتعاد عنها، ومنها:>1- التدخين والمخدرات من أهم أسباب الإصابة بالعقم وموت الحيوانات المنوية لدى الرجال، ولذا ينصح بالابتعاد عن هذه العادات السيئة.>2- أخذ المنشطات الجنسية على المدى الطويل.>3- الابتعاد عن السموم كالمبيدات الحشرية.>4- تجنب الجلوس فى طقس حار حيث يتسبب ذلك فى حدوث تباطؤ من الخصيتين فى عملية إنتاج الحيوانات المنوية، ولذا ينصح بالجلوس فى أماكن ذات طقس معتدل.>5- ارتداء البنطلونات الضيقة.

أخيرًا، عليك تناول أطعمة صحية والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وذلك للحفاظ على صحة الحيوانات المنوية عند الرجل، فالنظام الغذائى الصحى يعرضك لإنتاج حيوانات منوية جيدة وصحية.