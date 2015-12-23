ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الذهب بـ«مرسى علم»

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص بينهم سودانى الجنسية، متخصص فى التنقيب عن خام الذهب، وضبط بحوزتهم أجهزة تنقيب وكمية من الذهب الخام ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر رئيس ادارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بتمكن قوة من مباحث قسم شرطة مرسى علم برئاسة المقدم شريف جلال رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقباء رامى الجندى وإسلام ياسين وأحمد ثروت، من ضبط 7 أشخاص بينهم سودانى داخل ورشة يتم بداخلها استخلاص مادة الذهب الخام من الصخور.

وضبط رجال مباحث القسم، بحوزة المتهمين 3 أجهزة تنقيب عن الذهب وكسارة و”خلاطة” صغيرة لطحن الصخور وتنقية الذهب منها، كما تم ضبط كمية من الذهب الخام بحوزتهم، وتم تحريز سيارتين ربع نقل كانتا تستخدم للتنقل بين الأودية الجبلية خلال التنقيب.

تحرر المحضر الذى حمل رقم 827 إدارى مرسى علم عن الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.