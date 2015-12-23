التسويق الإلكترونى للأثاث فى ندوة بالغرفة التجارية بدمياط

وجه مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط دعوة لكل التجار والصناع بدمياط لحضور دورة تدريبية بعنوان التسويق الإلكترونى للأثاث الدمياطى بهدف فتح أفاق التصدير في أكثر من 173 دولة علي مستوي العالم وفي كل الصناعات الدمياطية وخاصة صناعة الموبيليا وذلك بالتنسيق مع نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومقرها الغرفة التجارية بدمياط.

حيث يتم التسويق للمنتجات مجانًا وكذلك تدشين صفحات تسويق الكترونية مجانا للراغبين، وتبدا الدورة يومي الأحد والاثنين القادمين 27 و28 ديسمبر بمقر الغرفة التجارية بحضور المسؤلين من وزارة التجارة والصناعة.