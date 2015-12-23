أسرة المسن الذى لقى مصرعه فى انهيار عقار بدمنهور:هدم منزل مجاور سبب الحادث

اتهمت أسرة صلاح على ناجى شحاتة 61 سنة موظف بالمعاش، والذى لقى مصرعه فى حادث سقوط عقار بدمنهور، وبقيام مالك العقار المجاور بهدم منزله المجاور تسبب فى حدوث تصدعات بالمنزل، مما أدى لانهياره.

ولقى شخص مصرعه مساء أمس الثلاثاء، إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور بالبحيرة مساء أمس، وتم استخراج الجثة من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفى دمنهور العام.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية بقيادة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية واللواء جمال متولى مساعد مدير والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور وقوات إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد جمال ياسين.

وتم عمل كردون أمنى حول العقار المكون من 5 طوابق غير مأهول بالسكان عدا الطابق الخامس ملك ورثة المدعو على ناجى شحاتة، وتم رفع الأنقاض بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية واستخراج جثة المدعو صلاح على ناجى شحاتة 61 سنة موظف بالمعاش ساكن الطابق الخامس.

بسؤال نجل المتوفى محمد صلاح على ناجى 31 سنة موظف بالتأمين الصحى ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم، واتهم مالك العقار المجاور ويدعى ف.ا. مالك العقار المجاور أنه أثناء قيامه بهدم منزله المجاور تسبب فى حدوث تصدعات بالمنزل، ما أدى لانهياره، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 إدارى قسم دمنهور لسنة 2015.



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