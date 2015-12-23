مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة محملة بالطوب بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أخر آثر انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

و كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالحادث من اللواء اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

و بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 4279 ل ج أ /212 نقل كفر الشيخ محملة بالطوب قيادة أحمد شاكر عبد العظيم فر هارباً تاركاً السيارة عقب الحادث بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة 3 من مستقلى السيارة وهم كل من مصطفى عبد الرازق سيد محمد 28 سنة عامل ومقيم أطفيح الجيزة بالاضافة الى جثتين مجهولتين، وكذلك إصابة السيد بكر غازي 38 سنة تباع السيارة ومقيم كفر الشيخ.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصاب لذات المستشفى للعلاج وقد تحرر المحضر رقم 8 أحوال مركز وادى النطرون.