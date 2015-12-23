أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب مطاى: على الدولة تعيين قيادات محلية تميل للعمل الميدانى

Google+ Print
نائب مطاى: على الدولة تعيين قيادات محلية تميل للعمل الميدانى نائب مطاى: على الدولة تعيين قيادات محلية تميل للعمل الميدانى
قال أحمد شمردن نائب دائرة مطاى وبنى مزار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيعمل جاهدا على المساهمة بشكل فعال فى حل جميع الأزمات التى تمر بها محافظة المنيا عن طريق طرح حزمة من الأفكار، والحلول غير التقليدية للمشاكل، التى تؤرق حياة أبناء المحافظة مثل الصحة والإسكان والتعليم والطرق.

أضاف نائب دائرة مطاى، على المستوى التشريعى سوف أتبنى حزمة قوانين وقرارات من شأنها دعم اللامركزية فى صنع واتخاذ القرار، مقرونة بصلاحيات رقابية كبيرة للمجالس الشعبية، فلقد عانينا من مركزية اتخاذ القرار التى تسببت فى توقف وتعطل عشرات المشروعات وهروب الاستثمارات من المحافظة، مما ترتب عليه قلة فرص العمل وتدنى فى مستوى دخل الفرد، وبالتالى أصبحت المنيا طاردة لأبنائها من الشباب.

ولفت أحمد شمردن، على الدولة أن تضع نصب أعينها تعيين قيادات محلية تميل إلى العمل الميدانى والالتحام بالمواطن ومشاكله على أرض الواقع ولا ترتكن إلى العمل المكتبى وتقارير المرؤوسين
>قال نائب دائرة مطاى، إنه يتبتى حلولا من خارج الصندوق عن طريق إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى حل مشاكل كثيرة مثل الصحة، حيث سأطالب بإنشاء جمعية أصدقاء للمرضى بكل مستشفى مركزى تقوم بتقديم يد العون للدولة فى تطوير منظومة الصحة، وفى نفس السياق وسأتبنى عمل تأمين صحى على الفلاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365