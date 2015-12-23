أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الأمن الدولى يطالب سوريا بالسماح بوصول مساعدات لـ13.5 مليون شخص

Google+ Print
مجلس الأمن الدولى يطالب سوريا بالسماح بوصول مساعدات لـ13.5 مليون شخص مجلس الأمن الدولى يطالب سوريا بالسماح بوصول مساعدات لـ13.5 مليون شخص
مرر مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا يطالب جميع أطراف الصراع فى سوريا بالسماح بوصول مساعدات إنسانية عاجلة ومطلوبة بشدة لما يزيد على 13.5 مليون شخص.

وأعرب المجلس فى القرار عن "الغضب" إزاء تفاقم العنف فى سوريا، كما مدد التفويض الخاص بتسليم المساعدات عبر الحدود بدون موافقة حتى العاشر من يناير 2017.

وقال المجلس إنه "يأسى بشدة للتدهور المستمر فى الوضع الإنسانى المدمر بسوريا".

ومن بين 13.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية، هناك 6.5 مليون نازح داخلى، و4.5 مليون شخص يعيشون فى مناطق يصعب الوصول إليها- ومن بينهم لاجئون فلسطينيون- و393700 شخص عالقون فى مناطق محاصرة.

كما أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء عرقلة جماعات متطرفة لعمليات تسليم المساعدات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة