وصول 5 أفواج قتالية للسيطرة على الأراضى المحررة فى الرمادي بالعراق

>أعلن العقيد ياسر الدليمى، المتحدث باسم شرطة الأنبار العراقية، أمس الثلاثاء، عن وصول خمسة أفواج قتالية من مقاتلى عشائر الأنبار للسيطرة على الأرض المحررة فى الرمادي.

وقال الدليمى، إن القوات الأمنية مستمرة فى تقدمها نحو جميع محاور المدينة حيث وصلت خمسة أفواج قتالية من مقاتلى عشائر الأنبار الآن إلى المناطق المحيطة بمدينة الرمادى فى القطاعين الشمالى والشرقى استعدادا للسيطرة على الأرض التى يتم تطهيرها من إرهابيى داعش.

وأكد أن "التقدم مستمر فى أحياء البكر والأرامل والضباط وتم تكبيد الإرهابين خسائر مادية ومعنوية... مشيرا إلى أن تنظيم داعش أصبح منهارا بسبب العمليات العسكرية والضربات الجوية التى تعرض لها خلال الساعات الماضية من المعارك مع القوات الأمنية".

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