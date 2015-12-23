خروج عدد من العائلات العراقية من مدينة الرمادي رغم تهديدات داعش

أكد قائد شرطة الأنبار اللواء هادى رزيج اليوم الأربعاء أن عددا من العائلات العراقية تمكنت من الخروج من الرمادي بالرغم من تهديدات تنظيم داعش لهم.

وقال رزيج لوكالة الأنباء الألمانية "كان لدينا تواصل منذ لحظة بدء الهجوم على مدينة الرمادي صباح الثلاثاء بضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين الذين اعتبرهم داعش رهائن يحتمى بهم حيث أخرجت القوات الأمنية العشرات منهم خلال عملية الاقتحام التى نفذتها قوة مكافحة الإرهاب فى الرمادي".

وأضاف أنه "رغم صعوبة الأجواء مع عملية الاقتحام التى تشهد قصفا وتقدما واقتحاما خرجت العديد من العائلات باتجاهات مختلفة من داخل مدينة الرمادي 110/ كم غرب بغداد إلى خارجها مستغلين انكسار داعش وتراجعه"، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر مع القوات الأمنية للتعامل الإنسانى مع المدنيين وإنقاذهم.

وأوضح أن" المئات من المدنيين حتى اللحظة محاصرون داخل الرمادي رغم ضراوة المعركة وشدتها وخطورتها عليهم" وأن كل الجهود تبذل لمحاولة إخراجهم خلال الساعات المقبلة.

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