طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات فى مناطق متفرقة من صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى فجر الأربعاء، مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء باليمن. وذكر شهود عيان- فى تصريحات الأربعاء، أن الطائرات استهدفت معسكر الاستقبال التابع لقوات العمليات الخاصة بالحرس الجمهورى فى مديرية ضلاع همدان شمال العاصمة ومخازن للأسلحة والذخيرة فى الجبل الأسود فى منطقة عصر غرب العاصمة وموقعا فى منطقة الشرية فى مديرية بنى حشيش شرق العاصمة مما تسبب فى انفجارات قوية داخل هذه المواقع.

وقامت طائرات التحالف منذ الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من اليوم بالتحليق لفترات طويلة فى سماء صنعاء ولم يسمع أى أصوات للمضادات الأرضية التى اعتادت اطلاق نيرانها باتجاه الطائرات.

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