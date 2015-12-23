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وفد برلمانى يزور السودان اليوم لبحث دور الخرطوم فى ملف "سد النهضة"

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وفد برلمانى يزور السودان اليوم لبحث دور الخرطوم فى ملف "سد النهضة" وفد برلمانى يزور السودان اليوم لبحث دور الخرطوم فى ملف "سد النهضة"
قال اللواء حاتم باشات، النائب البرلمانى عن حزب المصرين الأحرار، إن وفدا دبلوماسيا يضم عددا من نواب البرلمان سيغادر اليوم الاربعاء، إلى السودان، بدعوة من الخرطوم لزيارتها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوفد سيناقش عددا من القضايا الهامة بدولة السودان، وعلى رأسها ملف سد النهضة وكيفية الوصول إلى حل مع دولة إثيوبيا، ودور السودان لتجاوز تعثر المفاوضات، إلى جانب مناقشة بعض الملفات المصرية السودانية.


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