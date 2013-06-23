على نغمات "يا بلادي".. "نتشارك نتسامح مصر أكبر من المصالح".. فيديو بصفحة وزير الإعلام

كتب : سهيلة حامد الأحد 23-06-2013 17:38

"نتشارك نتسامح مصر أكبر من كل المصالح".. هكذا كان "برومو" مين يختلف؟، برعاية وزارة الإعلام، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلى النغمات الموسيقية لأغنية "يا بلادي"، يتساءل أحد الأشخاص: "مين يختلف إن الحِمل بعد الثورة كبير؟، مين يختلف مطلوب يشارك الصغير والكبير؟، مين يختلف لو هنقسم مع بعض اللقمة ونشيل مع بعض المسؤولية؟، مين يختلف هتزول الغمة ومصر تقدر بشبابها تكون عفية؟، مين يختلف مصر مش فقيرة مصر غنية؟، الحق أهو بيرجع لصحابه بشوية صبر الخير هيدق على بابه؟ مين يختلف من حق الكل يقول كلمته ويحس بحريته ويحافظ على بيته مصر هي ثروته؟".

واختتم مقطع الفيديو بعبارة: "نتشارك نتسامح مصر أكبر من كل المصالح".