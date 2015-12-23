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حسام مغازى يصل أسيوط لوضع حجر أساس قناطر ديروط لرى مليون فدان

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حسام مغازى يصل أسيوط لوضع حجر أساس قناطر ديروط لرى مليون فدان حسام مغازى يصل أسيوط لوضع حجر أساس قناطر ديروط لرى مليون فدان
وصل قبل قليل الدكتور حسام مغازى، وزير الرى و الموارد المائية، لمحافظة أسيوط فى زيارة للمحافظة وذلك لوضع حجر أساس قناطر ديروط الجديدة، والتى من المقرر أن توفر ما يقارب 9.6 مليار متر مكعب من المياه لأكثر من مليون ونصف فدان في وهو ما يقدر تقريباً بـ20% من المساحة المنزرعة.

ويذكر أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية ،عبد الفتاح رقم 198 لسنة 2015 ، قد نشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر الخميس بتاريخ 13 أغسطس بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن قرض مقدم من اليابانية للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتبلغ قيمة القرض 5 مليار ين يابان، ثم يتوجه بعدها الوزير لتفقد الأعمال فى قناطر أسيوط الجديدة .

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مصر 365

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