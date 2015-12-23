"الزراعة" تحظر استيراد طيور الزينة كإجراء احترازى لمواجهة انفلونزا الطيور

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تقرر حظر استيراد جميع طيور الزينة من الخارج بداية من شهر أكتوبر الماضى وحتى مارس المقبل،كإجراء احترازى لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تحملها الطيور، وخاصة مرض أنفلونزا الطيور، وذلك حفاظًا على الثروة الداجنة والحيوانية. وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، استمرار وقف استيراد "البط" من فرنسا كإجراء احترازى وخاصة بعدما سجل بها مرض أنفلونزا الطيور بناء على معلومات منظمة الصحة الحيوانية، وبعد التأكد من موقفها الوبائى يتم عقد لجنة علمية بيطرية لبحث استئناف الاستيراد. فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، عن مراجعة قواعد الأمان الحيوى لمزارع الدواجن بمحافظات الدلتا والصعيد ووقف تشغيل المزارع المخالفة لحماية الصحة العامة والبيئة من مرض أنفلونزا الطيور، ومتابعة حالة مجازر الدواجن ومجازر ذبح الحيوانات والتحصين الشامل للتربية المنزلية وحضانات الطيور بالمحافظات مجاناً، بجانب خطة عمل تشمل جميع العاملين من الأطباء والمعاونين والعمال والسائقين بما لا يتعارض مع تشغيلهم لمكافحة الأمراض الأخرى. وأكد التقرير، أنه تم تشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، حيث تم تشكيل فريق أساسى وفريق احتياطى بكل إدارة بيطرية لـ 256 إدارة فى 23 مديرية للطب البيطرى تمثل المديريات التى سبق ظهور الإصابة بها، كما تم تدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الآمن من الطيور والسبلة، وتنفيذ أعمال التقصى الإبيديميولوجى، والقيام بأعمال التوعية والإرشاد للمواطنين فى نطاق البؤرة المصابة، وبرنامج متابعة الأمان الحيوى بالمزارع . فضلا عن قيام الأطباء البيطريين بالمحافظات والمراكز بتقديم الدعم الفنى للمربين ومنتجى الدواجن، لتنفيذ إجراءات الأمان الحيوى على أساس الحد الأدنى المبسط لدليل الأمن الحيوى الذى أعدته منظمة الأغذية والزراعة وأقرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة على شركات ومزارع الدواجن، وتحصين الحضانات، وتحصين الطيور بالتربية المنزلية بالقرى حول البؤرة حتى 9 كيلو متر. - مديرية الصحة ببورسعيد تعلن سلبية حالات اشتباه الإصابة بأنفلونزا الطيورإعلان - Ads إعلان - Ads