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بالصور.. محولات كهربائية وكابلات عارية تهدد المواطنين بالسويس

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بالصور.. محولات كهربائية وكابلات عارية تهدد المواطنين بالسويس بالصور.. محولات كهربائية وكابلات عارية تهدد المواطنين بالسويس
حالة من الإهمال وانهيار فى الخدمات المتعلقة بالبنية الأساسية تشهدها مدينة السلام بحى فيصل بالسويس، وبرغم شكاوى المواطنين من الجمعية المسئولة عن المدينة والتواصل مع الديوان العام للمحافظة لإيجاد حل لهذه المشاكل، ولكن الوضع على أرض الواقع مستمر دون أى تقدم.

قام الأهالى صباح اليوم بإرسال صور خاصة لمحولات كهرباء موجودة بمنطقة السلام 2 بشارع مسجد المعز مفتوحة وكابلات الكهرباء موجودة بالعراء أمام المارة، وهو ما يهدد حياة المواطنين والأطفال بالمنطقة إلى مسئولى الديوان العام ومديرية الكهرباء بالمحافظة.

وقال المواطنون فى شكواهم، إن المحولين الكهربائيين رقمى 8 و4 دائمى الأعطال، مناشدين اللواء العربى السروى محافظ السويس التدخل فى هذا الأمر العاجل حماية لهم ولأولادهم، خاصة مع قرب امتحانات نصف العام الدراسى.

كان أهالى منطقة الألبان وكفر أحمد عبده القديم بحى الأربعين قاموا بإرسال شكاوى لديوان عام محافظة السويس الأسبوع الماضى، بوجود كابلات كهرباء عارية فى الهواء منذ أكثر من 6 أشهر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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