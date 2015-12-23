أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خروج عدد من العائلات العراقية من مدينة الرمادى رغم تهديدات داعش

Google+ Print
خروج عدد من العائلات العراقية من مدينة الرمادى رغم تهديدات داعش خروج عدد من العائلات العراقية من مدينة الرمادى رغم تهديدات داعش
أكد قائد شرطة الأنبار اللواء هادى رزيج اليوم الأربعاء أن عددا من العائلات العراقية تمكنت من الخروج من الرمادى بالرغم من تهديدات تنظيم داعش لهم.

وقال رزيج لوكالة الأنباء الألمانية "كان لدينا تواصل منذ لحظة بدء الهجوم على مدينة الرمادى صباح الثلاثاء بضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين الذين اعتبرهم داعش رهائن يحتمى بهم حيث أخرجت القوات الأمنية العشرات منهم خلال عملية الاقتحام التى نفذتها قوة مكافحة الإرهاب فى الرمادى".

وأضاف أنه "رغم صعوبة الأجواء مع عملية الاقتحام التى تشهد قصفا وتقدما واقتحاما خرجت العديد من العائلات باتجاهات مختلفة من داخل مدينة الرمادى 110/ كم غرب بغداد إلى خارجها مستغلين انكسار داعش وتراجعه"، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر مع القوات الأمنية للتعامل الإنسانى مع المدنيين وإنقاذهم.

وأوضح أن" المئات من المدنيين حتى اللحظة محاصرون داخل الرمادى رغم ضراوة المعركة وشدتها وخطورتها عليهم" وأن كل الجهود تبذل لمحاولة إخراجهم خلال الساعات المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365