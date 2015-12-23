جامعة حلوان: الاتفاق مع "الإنتاج الحربى والصحة" لاستقبال الحالات الحرجة

قال الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات الطبية لامتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى جميع الكليات، سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه.

وأوضح عميد الكلية فى تصريحات خاصة، أنه على صعيد الجامعة تم وقف جميع الإجازات لأطباء الطب الوقائى والعلاجى أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى ندب أطباء بمستشفى بدر الجامعى للحرم الجامعى، وذلك لمعاونة أطباء الجامعة.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى، إلى أنه بالنسبة للكليات داخل الحرم الجامعى تم الاتفاق مع مستشفيات الإنتاج الحربى، ووزارة الصحة، وجامعتى عين شمس والقاهرة، والشيخ زايد، لنقل الحالات إليها أثناء الامتحانات التى تستدعى ذلك، أما عن المستشفيات المتاحة للكليات خارج الحرم الجامعى فهى الجمعية الشرعية وهليوبوليس.

كما أعلن الدكتور جمال شكرى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير فريق إشراف طبى للحالات الحرجة لمتابعة الطلاب خلال الامتحانات التى بدأت 12ديسمبر الجارى.

وأضاف أن امتحانات العملى وكذلك الامتحانات الشفوية بكليات الجامعة المختلفة تم تحديد مواعيدها من قبل الكليات كل على حدة حسب ظروف الدراسة بكل كلية وطبيعة البرامج و تخصصاتها.

وأضاف الدكتور جمال شكرى، حسب بيان إعلامى، أن هناك تنسيقا كاملا بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لنجاح إدارة أعمال الامتحانات فى توفير الملاحظين والمراقبين، بالإضافة إلى الإشراف الطبى للحالات العادية والحرجة وكذلك توفير الأمن الإدارى اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى توفير مسئولين عن الفرق الدراسية المختلفة للإجابة على كل تساؤلات واستفسارات الطلاب لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات فى جو هادئ يساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم بنجاح.