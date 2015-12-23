62%من القراء يتوقعون تزايد نسبة الإشغال بالفنادق خلال أعياد رأس السنة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تزايد نسبة الإشغال بالفنادق خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، توقع غالبية القراء، تزايد نسبة الإشغال بالفنادق خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة.

وتوقع 62% من القراء، تزايد نسبة الإشغال بالفنادق خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، فى الوقت الذى استبعد فيه 35% من القراء تزايد نسبة الإشغال بالفنادق خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة، بينما أعرب 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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