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إغلاق منطقة الحسين أمام الأفواج السياحية اليوم للاحتفال بالمولد النبوى

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إغلاق منطقة الحسين أمام الأفواج السياحية اليوم للاحتفال بالمولد النبوى إغلاق منطقة الحسين أمام الأفواج السياحية اليوم للاحتفال بالمولد النبوى
أعلنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، غلق منطقة المشهد الحسينى اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث تعتزم مشيخة عموم الطرق الصوفية تسيير موكب من مسجد صالح الجعفرى بالدراسة سيرا حتى ميدان المشهد الحسينى.

وطالبت شرطة السياحة، فى الإخطار المرسل لغرفة الشركات السياحية برئاسة الدكتور خالد المناوى، بعدم توجيه أى أفواج سياحية لمنطقة الحسين، بعد قرار غلق الطريق مروريا من قبل قطاع أمن القاهرة.


>- فى ذكرى المولد النبوى الشريف..رسول الإسلام فى عيون شعراء وكتاب ومفكرى الإنسانية..غاندى: امتلك بصدقه قلوب الملايين..جوتة: لم نصل بعد لما وصل إليه.. برنارد شو: منقذ البشر..ويل دورانت: أعظم عظماء التاريخ
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