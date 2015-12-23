رئيس تحرير «فوربس» تثمّن لـ«الرياض» رعايتها لحفل «رواد الأعمال» وتقدر تغطيتها للاحتفالات

قدرت رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط الأستاذة خلود العميان رعاية "الرياض" لحفل رواد الأعمال الأكثر ابداعاً في المملكة ٢٠١٥، كما ثمنت التغطية التي قامت بها "الرياض" للاحتفالات التي اقيمت بهذه المناسبة.. جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه رئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي كان نصه:

الأستاذ سليمان العصيمي المحترم

رئيس تحرير جريدة «الرياض»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا أن نتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على رعايتكم لحفل (رواد الأعمال الأكثر ابداعاً في المملكة العربية السعودية ٢٠١٥)؛ ولجهودكم القيمة في تغطية الاحتفالية التي اقيمت في فندق الريتز كارلتون بالرياض ونحن إذ نثمن جهودكم ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل بإذن الله تعالى في سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز روح الابتكار والابداع.

وفي الختام، ندعو الله العلي القدير أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ودمتم سالمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس تحرير

مجلة فوربس الشرق الأوسط