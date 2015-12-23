أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس تحرير «فوربس» تثمّن لـ«الرياض» رعايتها لحفل «رواد الأعمال» وتقدر تغطيتها للاحتفالات

Google+ Print
رئيس تحرير «فوربس» تثمّن لـ«الرياض» رعايتها لحفل «رواد الأعمال» وتقدر تغطيتها للاحتفالات رئيس تحرير «فوربس» تثمّن لـ«الرياض» رعايتها لحفل «رواد الأعمال» وتقدر تغطيتها للاحتفالات

    قدرت رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط الأستاذة خلود العميان رعاية "الرياض" لحفل رواد الأعمال الأكثر ابداعاً في المملكة ٢٠١٥، كما ثمنت التغطية التي قامت بها "الرياض" للاحتفالات التي اقيمت بهذه المناسبة.. جاء ذلك في خطاب شكر تلقاه رئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي كان نصه:

الأستاذ سليمان العصيمي المحترم

رئيس تحرير جريدة «الرياض»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا أن نتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على رعايتكم لحفل (رواد الأعمال الأكثر ابداعاً في المملكة العربية ٢٠١٥)؛ ولجهودكم القيمة في تغطية الاحتفالية التي اقيمت في فندق الريتز كارلتون بالرياض ونحن إذ نثمن جهودكم ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل بإذن الله تعالى في سبيل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز روح الابتكار والابداع.

وفي الختام، ندعو الله العلي القدير أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، ودمتم سالمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس تحرير

مجلة فوربس الشرق الأوسط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة