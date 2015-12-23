رئيس فريق زراعة الكبد: نساعد المرضى فى تحمل تكلفة العمليات

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق جراحة زراعة الكبد بالمنصورة، أنه رغم نجاح مركز الهضمى فى انهاء زراعة الكبد للجراحة، إلا أن بعض المرضى مازالو يواجهون بعض المشاكل فى دفع التكلفة.

وقال فى تصريح له:"نحاول من خلال جمعية زراعة الكبد مساعدتهم فى الجراحة التى تتكلف 220 ألف جنيها، والتى تعتبر من أقل الجراحات تكلفة، و نساعد المرضى بقدر المستطاع وهناك أكثر من 50 مريضا لم يدفعوا أى مبلغ، وسياستنا هى عدم رد أى مريض،و هناك من دفعوا جزء من المبلغ، والبعض دفع المبلغ كاملا ووصل عددهم إلى 60 مريضا فقط.