مصرع صيادين بسوهاج صعقا بالكهرباء أثناء صيدهما باستخدام وصلات كهربائية

استقبل مستشفى سوهاج العام، صيادين جثتين هامدتين، على إثر صعقهما بالكهرباء، عقب قيامهما بصيد الأسماك بترعة المزالوة دائرة المركز باستخدام وصلات كهربائية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوفاة صيادين صعقا بالكهرباء أثناء عملية الصيد.

بالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف، بوجود جثة محمد ع . ع . ع " 27 سنة حاصل علي دبلوم – ويقيم بناحية ‏الحويتي – دائرة قسم أول سوهاج ، و بسؤال شاهد الواقعة أحمد .ف . ا أ " 50 سنة مدرس – قرر بأنه أثناء قيام المتوفـي المذكور وبصحبته ‏ السيد ح . أ . " 23 سنة عامل – يقيمان بذات الناحية 00 بصيد الأسماك باستخدام الصعق ‏بالكهرباء، مما أدى لوفاته، وحال قيام الثانى بمحاولة إنقاذه أصيب بالصعق الكهربائي أيضاً، مما أدى لوفاته وسقوطه بالترعة.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة الثاني، وعثر بمياه الترعة على كمية من الأسلاك الكهربائية موصلة بأحد أعمدة الإنارة، كما عثر على قطعة خشبية موصل ‏بنهايتها سلك كهربائى، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

تم إخطار هندسة الكهرباء لمركز ومدينة سوهاج للانتقال واتخاذ اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8221 إدارى المركز لسنة 2015. ‏

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