أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس بائع دواجن حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى أوسيم

Google+ Print
حبس بائع دواجن حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى أوسيم حبس بائع دواجن حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى أوسيم
أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى مدير النيابة، بحبس "محمد.ص" 32 سنة بائع دواجن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وتحويل منزله لورشة لصناعة أفرد الخرطوش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم بائع دواجن ومقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم، وأنه يدير منزله كورشة لصناعة الأسلحة النارية والخرطوش محلى الصنع، ويبيعها للعناصر الأجرامية والإرهابية، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأمرت النيابة فى نهاية التحقيقات بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365