حبس بائع دواجن حول منزله لورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى أوسيم

أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى مدير النيابة، بحبس "محمد.ص" 32 سنة بائع دواجن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وتحويل منزله لورشة لصناعة أفرد الخرطوش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم بائع دواجن ومقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم، وأنه يدير منزله كورشة لصناعة الأسلحة النارية والخرطوش محلى الصنع، ويبيعها للعناصر الأجرامية والإرهابية، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأمرت النيابة فى نهاية التحقيقات بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.