أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سلوى الشودري تحيي الذكرى الأربعين لرحيل أم كلثوم

Google+ Print

الثلاثاء 22-12-2015 23:49

تألقت الفنانة المغربية المبدعة سلوى الشودري مؤخرا ، في الحفل الغنائي الذي نظمته جمعية "تطاون" للموسيقى بشراكة مع سفارة جمهورية العربية بالرباط احتفاءا بالذكرى السنوية الأربعين لرحيل سيدة الطرب العربي أم كلثوم .
أدت الشودري أروع قصائد عمر الخيام التي ترجمها أحمد رامي من الفارسية إلى العربية رباعيات الخيام من ألحان الملحن الكبير رياض السنباطي، و شاركت في نفس الحفل أيضا كل من المغربية نهاد أبرودي و إيمان عبد الغني من دار الأوبرا المصرية، حيث كان الحفل سهرة كلثومية بامتياز عادت بالجمهور الحاضر إلى أيام زمن الفن الخالد.

 

غادة عبد الرازق تناصر قضايا النساء المظلومات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة