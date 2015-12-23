سلوى الشودري تحيي الذكرى الأربعين لرحيل أم كلثوم

تألقت الفنانة المغربية المبدعة سلوى الشودري مؤخرا ، في الحفل الغنائي الذي نظمته جمعية "تطاون" للموسيقى بشراكة مع سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط احتفاءا بالذكرى السنوية الأربعين لرحيل سيدة الطرب العربي أم كلثوم .

أدت الشودري أروع قصائد عمر الخيام التي ترجمها أحمد رامي من الفارسية إلى العربية رباعيات الخيام من ألحان الملحن الكبير رياض السنباطي، و شاركت في نفس الحفل أيضا كل من المغربية نهاد أبرودي و إيمان عبد الغني من دار الأوبرا المصرية، حيث كان الحفل سهرة كلثومية بامتياز عادت بالجمهور الحاضر إلى أيام زمن الفن الخالد.

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