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سر لقاء ماجدة الرومي ونجوى كرم

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الأربعاء 23-12-2015 00:11

فاجأت الفنانة نجوى كرم زميلتها الفنانة ماجدة الرومي، بحضورها إلى كنيسة العازارية حيث كانت تشدو بريسيتال خاصّ بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كذلك حضرت الإعلامية ريما نجيم.
ماجدة الرومي رحبت بالحضور الذين توافدوا إلى الكنيسة لسماع التراتيل بصوتها، كما وجهت تحية خاصة إلى الفنانة نجوى كرم.
بدورها عبّرت كرم عن محبّتها الكبيرة للرومي، عبر تغريدة كتبت فيها "يا ملكة مش من هالأرض مملكتها وشو تمتّعت لمّا اثبتت إن ثوب الملوك بيلبقلك".

 

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