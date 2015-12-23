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أنغام في دار الأوبرا الليلة

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الأربعاء 23-12-2015 01:15

تستعد الفنانة أنغام ، لإحياء حفل، الليلة في 22 الجاري، في حفل دار الأوبرا المصرية.
نشرت أنغام صورة لها خلال قيامها البروفات الخاصة بالحفل، عبر موقعها على "إنستقرام" وذلك قبيل ساعات من إحيائها له، وعلقت تحتها " يا رب.. أسألك التوفيق والنجاح يا رب".
أنغام تأخرت في القيام بالبروفات بسبب إصابتها بوعة صحية، على صعيد آخر، تبدأ أنغام، بالتحضير لحفل رأس السنة الذي ستحييه في 31 كانون الأول \ ديسمبر \ الجاري في مدينة "شرم الشيخ"، في إطار الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

 

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