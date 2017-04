أميركا تنقذ Star Wars فيحطّم الرقم القياسي العالمي !!!

البارحة وفي خبر عنوانه "الصين تحرم Star Wars من الرقم القياسي العالمي"، شرحنا كيف أن الصين التي أجّلت عرض Star Wars: The Force Awakens في صالاتها حرمت هذا الفيلم من تحطيم الرقم القياسي العالمي وذلك استناداً الى الأرقام الأولية وغير الرسمية التي أعلنتها شركة الإحصاءات المختصّة في الأرقام التي تسجّلها الأفلام على شباك التذاكر في أميركا. واليوم تبدّل المشهد بعد إعلان هذه الشركة الأرقام الرسمية التي سجّلها الجزء السابع من سلسلة Star Wars وهي 247.9 مليون دولار بدلاً من 238 مليون دولار. ومع هذا الرقم تكون الإيرادات الأميركية جعلت Star Wars: The Force Awakens يسجّل مبلغ 528.9 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي بدلاً من 517 مليون دولار وبذلك يكون الجزء الجديد من السلسلة هو رسمياً الفيلم الذي جمع أعلى الإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي في أول نهاية أسبوع من إطلاقه في الصالات بعد أن حطم الرقم المسجل سابقاً باسم فيلم Jurassic World وهو 524.9 مليون دولار.

كالعادة إليكم الإيرادات التي سجلتها الأفلام في العالم وأميركا ولبنان والامارات العربية المتحدة ومصر:

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الكوري The Himalayas حيث حصد 8.5 مليون دولار، وتراجع فيلم The Good Dinosaur الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 9.2 مليون دولار، وتراجع الفيلم الصيني Surprise – Journey To the West الى المرتبة الثالثة مع 24 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Mojin: The Lost Legend في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 85 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Star Wars: The Force Awakens مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 279 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Creed الى المرتبة الخامسة حيث جمع 5 مليون دولار، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 الى المرتبة الرابعة مع 5.8 مليون دولار، ودخل فيلم Sisters في المرتبة الثالثة حيث جمع 13.9 مليون دولار، ودخل فيلم Alvin and the Chipmunks The Road Chip في المرتبة الثانية مع 14.2 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Star Wars: The Force Awakens مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 247.9 مليون دولار.

في لبنان، تراجع "فيلم كتير كبير" الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3210 شخص، وتراجع فيلم In The Heart Of The Sea الى المرتبة الرابعة مع 4687 مشاهد، وتراجع أيضاً The Good Dinosaur الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 4763 شخص، ودخل الفيلم اللبناني "السيدة الثانية" في المرتبة الثانية مع 17639 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Star Wars: The Force Awakens مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 17819 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم In the Heart of the Sea الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 8936 شخص، وتراجع فيلم The Good Dinosaur الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 29671 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول الفيلم الهندي Bajirao Mastani حيث شاهده 68174 شخص، ودخل فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الثانية حيث شاهده 128183 شخص ودخل أيضاً الفيلم الهندي Dilwale مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 224596 شخص.

في مصر، دخل فيلم "قدرات غير عادية" في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 255731 جنيه، ودخل فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الرابعة مع 255977 جنيه، وتراجع فيلم Spectre الى المرتبة الثالثة حاصداً 374986 جنيه، وتراجع فيلم "الليلة الكبيرة" الى المرتبة الثانية مع 583699 جنيه، ودخل فيلم In the Heart of the Sea مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليون و 203921 جنيه.