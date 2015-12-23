"رينود" مرض الشتاء يصيب أطرافك بالتورم والعلاج بعشبة "الجنكة"

أرسلت قارئة، تسأل: أعانى فى نفس الوقت من كل عام من الشعور بألم واحمرار بأصابع اليدين والقدمين، وأصبحت غير قادرة على الجلوس أو الوقوف، وعند الذهاب للطبيب أكد لى أننى مصابة بمرض "رينود"، فأريد التعرف على هذا المرض. النساء أكثر إصابة من الرجال بمرض رينود

> يجيب الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، أن مرض "رينود" سمى بهذا الاسم نسبة للطبيب الفرنسى موريس رينود الذى أكتشفه، وأكد أن النساء أكثر إصابة من الرجال بهذا المرض الذى يظهر عند التعرض لبرودة الطقس. السبب فى الإصابة بمرض رينود هو الطقس البارد

> أضاف أخصائى الجلدية والتناسلية، أن السبب فى الإصابة بهذا المرض هو أن تعرض الإنسان للطقس البارد يحدث انقباضًا فى الأوعية الدموية الطرفية فتضيق، وبالتالى يقل تدفق الدم والأكسجين فى الوصول للمناطق التى يظهر بها المرض. تعرف أماكن الإصابة بمرض رينود

> ويشير إلى أن الأماكن الأكثر إصابة بمرض رينود هى: أصابع اليدين والقدمين والأنف والأذن، ولذا يتعرضون للتورم ويصبحون ذي لون شاحب، وقد يتحول إلى اللون الأبيض ثم الأزرق ثم الأحمر، وذلك نتيجة لنقص الأكسجين الذى يصل لهذه الأماكن، ولذا يشعر المريض بالألم. الإصابة بالروماتيد أو الذئبة من أسباب الإصابة بمرض رينود

> وأكد أن هناك أسبابًا أخرى لظاهرة الإصابة بمرض "رينود" كالإصابة بالأمراض الروماتزمية أو الروماتويد أو الذئبة الحمراء، وقد تكون بعض أدوية الضغط من أهم أسباب الإصابة به. تعرفى على علاج مرض رينود

> يقدم أخصائى الجلدية، بعض النصائح المهمة لعلاج مرض "رينود"، ومن أهمها:

>1- تدفئة اليدين والقدمين بارتداء الجوارب والقفازات.

>2- تعاطى بعض الأدوية كموسعات الأوعية الطرفية وفيتامين ب12، وذلك تحت إشراف الطبيب.

>3- نبات "الجنكة" يساعد فى الشفاء من المرض (متوفر فى الصيدليات فى صورة أقراص).

شبكةعيونالإخبارية

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