فى صبيحة ذكرى المولد النبوى.. 8 نجوم يحتفلون عبر صفحاتهم بـ"سوشيال ميديا"

هنأ عددٌ من نجوم الفن متابعيهم، صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، إذ احتفل مجموعة من النجوم بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر حساباتهم وصحفاتهم الرسمية والشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" و "فيس بوك" و "انستجرام".

ومن بين المهنئين فى صبيحة يوم ذكرى مولد المصطفى، محمد رمضان، حنان مطاوع، حميد الشاعرى، عاصى الحلانى، مصطفى قمر، فيما هنأ كل من مى كساب وهانى رمزى المسلمين والأقباط بأعياد مولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم وميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما احتفل من الرياضيين خالد الغندور بنشر تدوينة مهنأة بالمولد النبوى الشريف عبر حسابه الشخصى بـ"فيس بوك".



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