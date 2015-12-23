"الأرصاد": أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. و"الصغرى" بالقاهرة 10

يتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر، اليوم الأربعاء، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، على أن تكون خفيفة بمناطق من الوجه البحرى.

ويكون الطقس شتويا معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتوقع الخبراء بأن يكون معتدلا تصاحبه رياح شمالية شرقية وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى مصر انخفاضا فى بعض المدن اليوم:

القاهرة

والإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 10 درجات 20 للعظمى،11 صغرى و19 عظمى، و13 للصغرى و19 للكبرى،إلى 14 صغرى 19 للعظمى،14 صغرى 19 للعظمى،12 للصغرى و21 للعظمى،12 للصغرى 21 للعظمى،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 1 العظمى 17،الصغرى 6 العظمى 17،الصغرى 11 العظمى 22،الصغرى 13 العظمى 23،الصغرى 14 العظمى 24،الصغرى 15 العظمى 23،الصغرى 8 العظمى 19،الصغرى 2 العظمى 10،الصغرى 10 العظمى 18،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 12 العظمى 21،الصغرى 9 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 20،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 8 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 14 العظمى 25،الصغرى 16 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 21،الصغرى 8 العظمى 22،الصغرى 18 العظمى 22،الصغرى 12 العظمى 17.