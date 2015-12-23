"الأرصاد": أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. و"الصغرى" بالقاهرة 10

يتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر، اليوم الأربعاء، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، على أن تكون خفيفة بمناطق من الوجه البحرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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ويكون الطقس شتويا معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتوقع الخبراء بأن يكون معتدلا تصاحبه رياح شمالية شرقية وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .
وتسجل درجات الحرارة فى مصر انخفاضا فى بعض المدن اليوم:
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القاهرةالصغرى 10 درجات 20 للعظمى،
والإسكندرية11 صغرى و19 عظمى، و
مرسى مطروح13 للصغرى و19 للكبرى،
بورسعيدإلى 14 صغرى 19 للعظمى،
دمياط14 صغرى 19 للعظمى،
الإسماعيلية12 للصغرى و21 للعظمى،
السويس12 للصغرى 21 للعظمى،
العريشالصغرى 6 العظمى 20،
نخلالصغرى 1 العظمى 17،
طاباالصغرى 6 العظمى 17،
الطورالصغرى 11 العظمى 22،
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 23،
الغردقةالصغرى 14 العظمى 24،
شرم الشيخالصغرى 15 العظمى 23،
رفحالصغرى 8 العظمى 19،
كاترينالصغرى 2 العظمى 10،
سيوةالصغرى 10 العظمى 18،
المنياالصغرى 8 العظمى 20،
الفيومالصغرى 8 العظمى 20،
رأس سدرالصغرى 12 العظمى 21،
أبو سمبلالصغرى 9 العظمى 22،
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 20،
أسيوطالصغرى 6 العظمى 19،
سوهاجالصغرى 8 العظمى 20،
الأقصرالصغرى 8 العظمى 22،
أسوانالصغرى 10 العظمى 22،
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25،
حلايبالصغرى 16 العظمى 22،
الوادى الجديدالصغرى 10 العظمى 21،
قناالصغرى 8 العظمى 22،
نويبعالصغرى 18 العظمى 22،
السلومالصغرى 12 العظمى 17.
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