استعن بهم.. خبرة الأجداد والجدات منجم التربية الصحيحة للأطفال

يعانى بعض الأطفال من اضطرابات نفسية شديدة وهو ما يجعل الأهل دائمًا فى حالة غضب لا يعرفون كيف يتعاملون مع أبنائهم، وعند البحث عن أسباب هذه الحالة نجد دراسات عديدة تؤكد قلة خبرة الآباء والأمهات فى تعاملهم مع أبنائهم، وتنصح الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال بأهمية الاستعانة بالجد والجدة فى تربية الأبناء حتى يكونوا أسوياء نفسيًا.

وتقول: "هناك تغافل كبير لدور الجد والجدة ودرجة أهميتهم فى تربية الأطفال، رغم أن خبرتهم الكبيرة فى فهم الطفل وطبيعته تؤهلهم بالدرجة الأولى لتربية جيدة للأطفال، فهم منبع الحب والحنان والدليل على ذلك هو تنفيذ الأبناء لأوامر الأجداد أكثر من تنفيذهم لطلبات الأب والأم نتيجة لشعرهم بالحب المتبادل والمتعقل فى نفس الوقت بينهم وهذه هى النقطة الغائبة.

وتضيف: نتيجة بعض الأبحاث نجد أن الطفل الذى يتواجد مع أجداده نموه اللغوى يتطور بصورة أفضل ولديه ثراء فى اللغة ورقى من الطفل الذى دائمًا مع والديه وذلك لأن الجد والجدة يعرفان جيدًا ضرورة الحوار مع الطفل حتى ولو لم يتعدى عمره بضعة أشهر ما ينتج عنه توسع فى مدارك هذا الطفل منذ عامه الأول.