"السياحة": 22 فندقا بالقاهرة الكبرى ينظم حفلات "رأس السنة"

أكد عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية بوزارة السياحة، أن القطاع بدأ فى تلقى طلبات تنظيم حفلات رأس السنة، حيث بلغ عدد الفنادق التى تقدمت بطلبات لتنظيم حفلات فى القاهرة 18 فندقا و4 بالجيزة.

وتوقع العاصى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن يزيد عدد الفنادق الراغبة فى تنظيم حفلات رأس السنة، اعتبارا من غد الخميس، مشيرا إلى أن فنادق الغردقة وشرم الشيخ لم تتقدم بأى طلبات حتى الآن، لافتا إلى أن أسعار حفلات فنادق الجيزة تصل لـ 300 جنيه للفرد .

يذكر أن 5 فنادق كبرى ستقيم حفلات تشعل ليلة رأس السنة لما يتضمن برنامجها من أسماء نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، البرنامج الأول ومكانه أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الجيزة سيتضمن فقرات للنجوم ساموزين ونيكول سابا ورامى صبرى والراقصة صافيناز والراقصة دينا والمطرب الشعبى محمود الليثى.

الحفل الثانى يحييه النجوم محمد حماقى ونيكول سابا والراقصة دينا والمطرب الشعبى محمود الليثى ويسرا، أما الحفل الثالث الذى يحتضنه أحد الفنادق الذى افتتح مؤخرا على كورنيش النيل، يحييه كل من النجم اللبنانى وائل جسار وكارمن سليمان وأحمد جمال والراقصة صافيناز والمطرب الشعبى محمود الليثى، أما الحفل الرابع فنجومه آمال ماهر ورامى صبرى وصافينار ودينا، والحفل الخامسة يتضمن برنامجه وائل جسار وآمال ماهر والراقصة صافينار ومحمود الليثى والراقصة ثريا وعمرو ربيع.

الحفلات الخمسة السابقة هى التى تأكد إقامتها وقام نجومها بالتوقيع بالفعل على إحيائها، إلى جانب محاولات جدية من أحد المنظمين للاتفاق مع النجم عمرو دياب والتوقيع معه لإحياء حفل رأس السنة بالقاهرة وهو ما ستتضح معالمه خلال الأيام القليلة القادمة.

أيضا ستكون اللبنانية هيفاء وهبى نجمة ليلة الكريسماس بالقاهرة بأحد الفنادق الكبرى الذى افتتح مؤخرا فى منطقة القاهرة الجديدة.

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