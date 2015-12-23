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بالفيديو .. "الإبراشى" يعرض مقطعاً لتعذيب طفل بأحد دور الأيتام بالإسكندرية

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بالفيديو .. "الإبراشى" يعرض مقطعاً لتعذيب طفل بأحد دور الأيتام بالإسكندرية بالفيديو .. "الإبراشى" يعرض مقطعاً لتعذيب طفل بأحد دور الأيتام بالإسكندرية
عرض الإعلامى "وائل الإبراشى"، برنامجه "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، لواقعة تعذيب طفل داخل أحد دور الأيتام بالإسكندرية، ويحتوى الفيديو على مشهد تعليق أحد الأطفال بالدار يسمى يوسف جمال.

وقال يوسف جمال الطفل المعتدى عليه، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مدير الدار قال لأحد أفراد الأمن بذات الدار ويدعى "أبو مندى"، أن يعلقه بواسطة "حبل غسيل"، ويرغمه على شرب السجائر و المخدرات، مقابل أن يأخذ منه مبلغ ألفان و خمسمائة جنيه.

وأوضح الطفل المعتدى عليه أن مدير إدارة الدار يفعل تلك الأعمال ليتركوا الدار، لافتاً إلى أنه قام بتحرير محضر كيدى ضدهم بسرقة أجهزة الكومبيوتر بالدار .

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