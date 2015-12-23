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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

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"التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء الأقماح لإنتاج الخبز المدعم "التموين" تعلن عن مناقصة عالمية لشراء الأقماح لإنتاج الخبز المدعم
أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية، عن مناقصة عالمية لشراء الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم من العديد من الدول، على أن يتم شحنها ابتداء من ٢١ يناير المقبل وحتى ٣١ من نفس الشهر .

وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإعلان فى البورصة العالمية عن شراء أقماح من بلاد المنشأ منها روسيا وفرنسا ورومانيا، وذلك لاستخدامها فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، لافتا إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال مناقصة عالمية وسيتم شراء الأقماح من بلد المنشأ ذات الأسعار المناسبة شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.


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مصر 365

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