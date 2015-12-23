تعرف على مضاعفات جفاف العين أهمها التهاب القرنية

جفاف العين من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الحاسب الآلى وإجهاد العين فى القراءة لعدد ساعات كثيرة. جفاف العين

>حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن جفاف العين هى الحالات المرضية التى تصيب العين لفترة وقتية وتنتهى مع أخذ العلاج الملائم لحالة العين الصحية. أعراض جفاف العين

>استكمل د. النحراوى: "هناك بعض العلامات التى تعطى مؤشر على وجود جفاف بالعين فعلى سبيل المثال يشتكى أغلب الأشخاص الذين يعانون من جفاف بالعين من الشعور بحرقان ووجود بعض الألم بالعين صداع يتركز فى منطقة العين. علاقة تأثير جفاف العين بالتهاب قرنية العين

>تابع د. النحراوى: "يؤدى إهمال الشخص لتلقى العلاج المناسب لجفاف العين إلى تعرض العين لبعض المضاعفات الصحية فعلى سبيل المثال تصبح قرنية العين أكثر عرضه للإصابة ببعض الالتهابات والقرح نتيجة الجفاف الشديد بالعين". نصائح ضرورية

>لذلك ينصح د. النحراوى بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها لتلقى العلاج المناسب لتجنب إصابة العين ببعض المشاكل الصحية منها الالتهاب قرنية العين.

شبكةعيونالإخبارية

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