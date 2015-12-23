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وزير الرى: حفر 660 بئرا جوفيا بمشروع المليون و500 ألف فدان

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وزير الرى: حفر 660 بئرا جوفيا بمشروع المليون و500 ألف فدان وزير الرى: حفر 660 بئرا جوفيا بمشروع المليون و500 ألف فدان
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم حفر 660 بئرا جوفيا حتى الآن لمشروع المليون و500 ألف فدان، من إجمالى 5 آلاف بئر، مشيرا إلى أن أول التحديات يرتبط بتوفير التدفقات المالية المطلوبة للمشروع.

وأضاف مغازى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة وضعت شروطها للتعامل مع الآبار الجوفية التابعة للمشروع القومى منها أن تدار بالطاقة الشمسيه لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر "نهارا" ويستعيد قوته" ليلا "، واستخدام نظم الرى الحديث وتحديد التركيب المحصولي المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبه دائم مرتبط بشبكه مركزيه بالوزارة لمنع أية تعديات على الآبار والتحكم فى تشغيلها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه بما فيها البرسيم الحجازى.

الجدير بالذكر أن لديها 6 خزانات مياه جوفية ، أهمها الخزان النوبى وهو أخطر خزان حيث يمتد من تشاد والسودان وليبيا ويصل للسعودية بمسمى آخر ، والمياه به مثل مياه النيل وهو الخزان الواعد لمصر ، وهناك أيضا خزان الكاربونيت ، وخزان دلتا النيل ، وخزان "المغرة" و"خزان جبال البحر الأحمر "، وهذه الخزانات تمثل ثروة مصر في المياه الجوفية، حيث تعد مخزون مصر من المياه الجوفية لـ أكثر من 100 عام على الأقل.


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