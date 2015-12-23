موريتانيا تودع نجل الرئيس وبدء توافد رؤساء أفارقة لتقديم العزاء

>وسط حضور رسمى وشعبى ودعت نواكشوط الليلة الماضية نجل الرئيس الموريتانى المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز إلى مثواه الأخير.

وأدى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مرفوقا برئيس مالى الحاج إبراهيم ببكر كيتا وقادة المعارضة وعشرات الآلاف من الموريتانيين صلاة الجنازة فى مسجد ابن عباس وسط نواكشوط على الراحل وورى الجثمان الثرى فى المقبرة العائلية فى اكريديلات شمال نواكشوط .

وكان الراحل قد توفى مساء الثلاثاء هو واحد مرافقيه فيما أصيب اثنين آخرين بجروح بالغة خلال حادث سير قرب مدينة الطينطان شرقى البلاد وهو عائد من مهمة إنسانية لمنظمته الخيرية واسمها الرحمة اشرف فى المهمة على توزيع سيارات إسعاف وبعض الوسائل على بعض المناطق الشرقية.

>وينتظر أن يبدأ توافد رؤساء الدول الأفريقية الى نواكشوط خلال الساعات القادمة لأداء واجب العزاء فى نجل الرئيس .

ولم يعرف للراحل أى نشاط سياسى وقد أسس بعد تخرجه من جامعة بريطانية هيئة خيرية قبل عامين وساعدت الهيئة الكثير من المراكز الطبية داخل البلاد.

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