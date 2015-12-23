حبس صاحب سوبر ماركت لتجارته فى الاسلحة الآلية بالصف

قررت نيابة الصف، برئاسة المستشار محمد خليل حبس صاحب سوبر ماركت، لاتهامه بالاتجار فى ذخيرة الأسلحة الآلية، واتخاذ منزله وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالصف 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا يفيد ضبط صاحب سوبر ماركت يدعى "ممدوح.ا.55 سنة" بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مصلحة الأمن العام، حيث تمكنوا من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 6 خزن آلية عيار 7.62×39 وعدد 21 طلقة من ذات العيار.

واعترف المتهم أمام العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف، والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث بقيامه بالاتجار فى بيع الطلقات النارية.