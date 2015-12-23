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أحمد عسيرى: إيران لم تتعاط ايجابيا مع التحالف الإسلامى العسكرى

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أحمد عسيرى: إيران لم تتعاط ايجابيا مع التحالف الإسلامى العسكرى أحمد عسيرى: إيران لم تتعاط ايجابيا مع التحالف الإسلامى العسكرى

>قال العميد الركن أحمد عسيرى، المتحدث باسم التحالف العربى، إن طهران لم تتعاط إيجابيا مع إعلان التحالف الإسلامى العسكرى ضد الإرهاب، المعلن فى 15 ديسمبر الحالى بالرياض.

ونوه عسيرى فى تصريحات اليوم لـ".نت" موقع قناة "الاخبارية" الالكترونى، بأن «التحالف الإسلامي» بدأ تشكيل لجانه منذ ليلة الإعلان.

وأضاف: "قريبا، سيعلن عن المركز ومقره فى الرياض، إلى جانب اللجان المختلفة والهياكل التنظيمية".

وبحسب الموقع فانه تجرى ترتيبات فى التحالف لانضمام 10 دول أخرى، لتسهم فى تحقيق هدف التحالف، إلى جانب القضاء على الإرهاب فكريا وإعلاميا.

ووجد التحالف ترحيبا دوليا وعربيا وإسلاميا واسعا، كما أشادت منظمات، على رأسها الأمم المتحدة، بالخطوة التى ستسهم فى محاربة الإرهاب، الذى يؤكد التحالف أنه يرفض أى مبرر أو عذر له.

والدول المشاركة فى التحالف، إلى جانب المملكة العربية السعودية، هي: ،الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، بنجلاديش، بنين، تركيا، تشاد، توجو، تونس، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الجابون، غينيا، فلسطين، جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، قطر، كوت دى فوار، الكويت، لبنان،ليبيا، المالديف، مالي، ماليزيا، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، اليمن، فى حين أعلنت أوغندا لاحقا انضمامها إلى التحالف.

يذكر ان "الاخبارية نت" هو الموقع الالكترونى لقناة "الاخبارية" السعودية اطلقته وزارة الثقافة والاعلام السعودية مؤخرا ويقدم بثلات لغات تشمل "العربية ، والإنجليزية ، والفارسية" .
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