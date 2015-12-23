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بالصور.. إدارة الأمن المركزى ببورسعيد تحتفل بالمولد النبوى بحضور المحافظ

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بالصور.. إدارة الأمن المركزى ببورسعيد تحتفل بالمولد النبوى بحضور المحافظ بالصور.. إدارة الأمن المركزى ببورسعيد تحتفل بالمولد النبوى بحضور المحافظ
شارك اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد فى احتفال إدارة قوات الأمن المركزى بالمحافظة بالمولد النبوى الشريف.

حضر الاحتفال الدكتور حسنى حبيب مدير مديرية الأوقاف، والقص صليب ممثلا عن الكنيسة ببورسعيد وعدد من الضباط والأفراد وجنود الأمن المركزى ونواب البرلمان.

وقام مدير الأمن بتوزيع الشهادات التقديرية وعدد من المصاحف على الضباط والأفراد والجنود المتميزين فى أداء واجبهم نحو الوطن، وغيرهم من الرياضيين وأصحاب المواهب من جنود الأمن المركزى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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