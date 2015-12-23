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والد الطفلة "حبيبة" يطالب"أمن القليوبية" بضبط سائق دهسها بالموتوسيكل

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والد الطفلة "حبيبة" يطالب"أمن القليوبية" بضبط سائق دهسها بالموتوسيكل والد الطفلة "حبيبة" يطالب"أمن القليوبية" بضبط سائق دهسها بالموتوسيكل
طالب والد الطفلة "حبيبة "، المصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه على المخ، وإصابات بقاع العين بعدما صدمتها دراجة نارية "موتوسيكل"، أمام منزلها بشبرا الخيمة، اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بسرعة القبض على السائق المتسبب فى الحادث بعدما أرسل أحد البلطجية له وتهديده حتى يتنازل عن القضية.

وأكد محمد إمام والد الطفلة لـ" اليوم السابع"، أنه رغم مرور أكثر من أسبوع على الواقعة وتحرير محضر حمل رقم 6773 لسنة 2015 جنح مركز قليوب، إلا أنه لم تقم مباحث قليوب حتى الأن بالقبض على سائق الموتوسيكل الذى دهس أبنته وأصابها بكسر فى الجمجة.

واضاف الأب :"فوجئت أمس بأن السائق الذى دهس ابنتى بالموتوسيكل، أرسل لى شخص من البلطجية يهددنى ويطلب منى التنازل عن المحضر رغم وجود شهود للواقعة شاهدوا السائق وهو يصطدم بابنتى، ولكننى أبلغته أننى لن أتنازل عن حق طفلتى مشيرا إلى أن لديه 4 أطفال آخرين أكبرهم عمره 16 سنة ويشعرون جميعهم بالخوف بسبب تلك التهديدات.

كانت "اليوم السابع" نشر تقريرا بعنوان "مأساة الطفلة حبيبة.. صدمتها دراجة نارية وأصيبت بشرخ بالجمجمة ومستشفيات تغلق أبوابها أمامها" جاء فيه رفض مستشفيات معهد ناصر وقصر العينى استقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة فى حادث دراجة بخارية اصطدمت بها، وأصيبت بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وأجبرت والدها على توقيع خروج من المستشفى على مسئوليته بحجة أنه لا يوجد بهما أماكن داخل غرف العناية المركزة للأطفال.

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مصر 365

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