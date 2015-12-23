"الزراعة"تستقبل 3 آلاف عجل "ذبيح فورى" من السودان وأوكرانيا لطرحها بالأسواق

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 1500 رأس من العجول الحية قادمة من أوكرانيا "ذبيح فورى"، بالإضافة إلى وصول 1500 رأس من السودان خلال الساعات المقبلة للذبيح الفورى، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية.

وأشار إلى أن جميع الماشية الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

وأكد رئيس الحجر البيطرى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه خلال الايام المقبلة ستصل عدد من شحنات الحيوانات الحية من دول الاستيراد ذبيح فورى بعد فحصها من قبل اللجان البيطرية المشكلة من قبل الهيئة، لطرحها بالأسواق لضبط الاسعار ، حيث تشرف اللجان على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن ومنافذ البيع بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين والداخلية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات لضبط أية محاولات لعرض أى منتج غير صالح للاستهلاك وتحرير محضر للتاجر المخالف.

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