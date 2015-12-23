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"التعليم": إعلان مسابقة تأليف منهج جديد للرياضيات بالثانوية خلال أيام

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"التعليم": إعلان مسابقة تأليف منهج جديد للرياضيات بالثانوية خلال أيام "التعليم": إعلان مسابقة تأليف منهج جديد للرياضيات بالثانوية خلال أيام
قررت وزارة التربية والتعليم، تعديل منهج الرياضيات للثانوية العامة بجميع فروعها، حيث كشف مصدر مسئول بالوزارة، أن بعض المسئولين بالإدارة المركزية لقطاع الكتب ناقشوا مع عدد المستشارين تطوير المادة على أن تكون جاهزة مع انطلاق العام الدراسى المقبل 2016 -2017.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الوزارة ستعلن عن مسابقة تأليف المنهج بكافة فروعه خلال أيام، مشيرا إلى أن دور التأليف التى يتم اختيارها طبقا لقواعد وشروط التأليف الموجودة لدى مركز المناهج والتقويم التربوى سيتم إلزامها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع المستشارين ومركز المناهج.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة قررت تأليف منهج جديد لطلاب الثانوية العامة نظرا لبعض الشكاوى الواردة من المنهج الحالى، إضافة إلى استكمال خطة الوزارة فى تعديل المناهج الخاصة بالثانوية العامة، حيث تم تطوير مناهج علم النفس والتاريخ وبعض المناهج الأخرى العام الماضى.


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