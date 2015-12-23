25 لجنة لامتحان طلاب "دار العلوم وحقوق القاهرة" المحبوسين

قال الدكتور علاء رأفت عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه سيتم تخصيص 8 لجان لامتحانات طلاب الكلية المحبوسين في سجن طره بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف رأفت، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن أعمال الامتحانات بالكلية ستبدأ يوم 2 حتى 23 يناير المقبل.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن أعمال الامتحانات ستبدأ بالكلية 29 ديسمبر الحالى بقسم اللغة الانجليزية، فيما تبدأ امتحانات قسم اللغة العربية يوم 3 يناير المقبل.

وأضاف وكيل كلية الحقوق، أن الكلية تلقت خطابات من مصلحة السجون بوزارة الداخلية لأداء الامتحان للطلاب المحبوسين، وسيتم تخصيص 17 لجنة طيلة أيام الامتحانات لاختبار جميع الطلاب بإشراف مجموعة من الأساتذة والمشرفين بالكلية وفقاً للأماكن التي تحددها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجامعة.

كما ينشر "اليوم السابع"، جدول بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة القاهرة، حيث بدأت كليتا العلاج الطبيعى والطب البيطرى، امتحانات العملى منذ يوم 20 ديسمبر الجارى، فيما تبدأ كلية الآثار امتحاناتها يوم السبت 26 ديسمبر، على أن تبدأ كلية التجارة امتحاناتها يوم 29 ديسمبر.

وتبدأ كليات الصيدلة والآداب والحقوق "قسم الإنجليزى"، امتحاناتها يوم 31 من شهر ديسمبر الجارى، وكليات التربية النوعية ورياض الأطفال والزراعة والساعات المعتمدة بكلية الهندسة ودار العلوم يوم 2 يناير المقبل، وكلية الحقوق "قسم العربى"، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام يوم 3 يناير المقبل.

فيما تبدأ كلية الحاسبات والمعلومات يوم 5 يناير، وكليتا الهندسة والتمريض 9 يناير، وكليتا التخطيط العمرانى وطب قصر العينى 11 يناير المقبل.

حقوق القاهرة تقرر منع الطلاب غير مسددى الرسوم الدراسية من دخول الإمتحانات