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غدا.. نظر طلب الرد فى محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة"

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غدا.. نظر طلب الرد فى محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة" غدا.. نظر طلب الرد فى محاكمة المتهمين بقضية "فتنة الشيعة"
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، غدا الخميس، طلب الرد المقدم من دفاع المتهم الثانى فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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مصر 365

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