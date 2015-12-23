نائب مستقبل وطن بالخانكة: تشغيل خطوط النقل العام بالدائرة بعد توقف 4 سنوات

أكد رضوان الزياتى، النائب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الخانكة والخصوص والعبور بمحافظة القليوبية، أنه تم الاتفاق مع المهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام، على إعادة تشغيل خطوط الأتوبيسات لمناطق أبو زعبل والخانكة والقلج والتى توقفت منذ 4 سنوات.

وقال الزياتى فى تصريح لـ" اليوم السابع "، أن الاتفاق شمل تسيير خط 928 من المرج الجديدة إلى أبو زعبل، وزيادة سيارات خط أتوبيسات 321 من الخانكة حتى المرج الجديدة "خدمة مترو" بالإضافة إلى دراسة تعديل مسار خط 936 ليصبح من القلج حتى العتبة.

وأضاف أنه ستتم دراسة دخول خط أتوبيس لهيئة النقل العام، لخدمة المواطنين بمنطقة مساكن أبو زعبل مرورا بقرى كفر حمزة وسرياقوس ومنطقة مسطرد حتى ميدان المسلة بالمطرية، مشيرا إلى تسيير خطوط نقل جماعى جديدة لربط مدينة العبور بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى تشغيل سيارات جهاز مدينة العبور داخل المدينة بعد منع مركبات "التوك توك" من التجول داخلها.